Vreme: Spremenljivo do pretežno oblačno

Ljubljana, 24. aprila - Ponoči in zjutraj bo na vzhodu in severu delno jasno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem ponekod v Posočju bodo še krajevne padavine. V višjih legah in tudi ponekod po nižinah bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.