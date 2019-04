SMC na volitve s poudarkom na zavezanosti evropskim vrednotam

Ljubljana, 24. aprila - Kandidati SMC so na Državno volilno komisijo danes vložili listo za evropske volitve. Njen nosilec Gregor Perič je poudaril proevropsko držo SMC ter pomen tokratnih volitev, ki jih jemljejo izjemno resno, za Slovenijo in prihodnost v EU. Sporočilo SMC je več svobode in solidarnosti ter zavzemanje za EU, v kateri bo tudi Slovenija imela več besede.