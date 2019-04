V radovljiški Šivčevi hiši na ogled celotna zbirka ilustracij

Radovljica, 25. aprila - Galerija Šivčeva hiša v Radovljici se lahko pohvali z edinstveno zbirko otroških in mladinskih ilustracij, ki so na stalni razstavi na ogled od leta 2003. Od danes dalje pa bo na ogled prenovljena stalna razstava, dopolnjena z ilustracijami, ki so jih odkupili v zadnjih 15 letih in v tem času hranili v galerijskih depojih.