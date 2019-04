Sodišče v Španiji oprostilo predsednika Barcelone za pranje denarja, v aferi Neymar še čaka na sodbo

Barcelona, 24. aprila - Sodišče v Španiji je oprostilo nekdanjega predsednika katalonskega nogometnega velikana Barcelona Sandra Rosella obtožb in krivde za pranje denarja v poslih z nekdanjim predsednikom brazilske nogometne zveze. Rosella čaka še eno sojenje, in sicer za izogibanje plačilu davka, korupcijo in poneverbe pri transferju Neymarja iz Santosa leta 2013.