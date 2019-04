Levica predlaga omejitev stroškov in provizij pri nepremičninskem posredovanju

Ljubljana, 24. aprila - Levica je pripravila predlog novele zakona o nepremičninskem posredovanju, s katero bi omejila provizije in stroške pri nepremičninskem posredovanju. Predlagajo tudi ukinitev možnosti delitve provizije za nepremičninsko posredovanje med kupca in prodajalca ali med najemnika in najemodajalca.