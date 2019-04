Šest odbojkarskih parov za štiri mesta v kvalifikacijah za OI

Ljubljana, 24. aprila - Najboljši slovenski odbojkarji in odbojkarice na mivki bodo 11. in 12. maja v Portorožu nastopili v prvem krogu kvalifikacij za olimpijske igre 2020 v Tokiu. Slovenski selektor Jasmin Čuturić bo reprezentanco določil po internih kvalifikacijah, ki bodo potekale 27. aprila v Portorožu, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.