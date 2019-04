DeSUS na volitve s sloganom Šoltes, naš človek v Bruslju

Ljubljana, 24. aprila - Kandidati DeSUS so na Državno volilno komisijo danes vložili listo za evropske volitve, na katere se podajajo s sloganom Šoltes, naš človek v Bruslju. Nosilec liste Igor Šoltes poudarja, da bodo glas preslišanih in potisnjenih v ozadje. Prvak DeSUS Karl Erjavec medtem računa na stabilno bazo in pričakuje, da bodo ohranili mesto evroposlanca.