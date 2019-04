Premier Šarec za proaktivno in uravnoteženo zunanjo politiko

Brdo pri Kranju, 24. aprila - Predsednik vlade Marjan Šarec je v uvodu v današnji drugi, sklepni dan posveta slovenske diplomacije na Brdu pri Kranju izpostavil, da je za Slovenijo ključnega pomena proaktivna in uravnotežena zunanja politika. Vesel je, da z zunanjim ministrom Mirom Cerarjem delujeta usklajeno in delita stališča do ključnih zunanjepolitičnih vprašanj.