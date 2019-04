Adrijana Mori v Potsdam

Ljubljana, 24. aprila - Lara Prašnikar bo v nemškem nogometnem klubu Turbine Potsdam, ki je bil v preteklosti tudi že dvakrat evropski prvak, dobila slovensko družbo. V Nemčijo se iz ŽNK Moje-lece.si Radomlje v Nemčijo seli 18-letna Adrijana Mori, tudi članska reprezentantka in članica reprezentance do 19 let, so sporočili iz Nogometne zveze Slovenije.