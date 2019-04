Na zaporne kazni obsojeni štirje voditelji hongkonškega Gibanja dežnikov

Hongkong, 24. aprila - Sodišče v Hongkongu je danes na zaporne kazni obsodilo štiri prodemokratične aktiviste Gibanja dežnikov, ki so bili med voditelji protestov za večjo avtonomijo Hongkonga leta 2014. Protesti so za več mesecev ohromili mesto in razbesneli Peking, poroča francoska tiskovna agencija AFP.