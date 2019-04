V sežanskem Kosovelovem domu predpremiera filma o Karmeli Kosovel

Sežana, 24. aprila - V sklopu Noči knjige bo v Kosovelovem domu v Sežani drevi predpremierna projekcija filma Karmela. Dokumentarno igrani portret v produkciji Televizije Slovenija, ki je nastal po scenariju in v režiji Marka Sosiča, tematizira in razgrinja življenjsko in umetniško pot svetovljanke Karmele Kosovel, ene izmed sestra pesnika Srečka Kosovela.