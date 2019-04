Znani dobitniki nagrad filmskih snemalcev iris

dosledno naj se upošteva prepoved objave vesti do navedenega datuma in ure

Ljubljana, 24. aprila - Združenje filmskih snemalcev Slovenije je nocoj v Slovenski kinoteki četrto leto podelilo nagrade iris. Za življenjsko delo je bil nagrajen direktor fotografije in režiser Karpo Godina, nagrade za posamezne kategorije pa so letos prejeli direktorji fotografije Mitja Ličen, Marko Brdar, Darko Herič, Dejan Ulaga in Lev Predan Kowarski.