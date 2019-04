Vladne in mednarodne sile v Afganistanu prvič zakrivile več smrti civilistov kot uporniki

Kabul, 24. aprila - Afganistanske in mednarodne sile so v Afganistanu prvič zakrivile več smrti med civilisti kot talibani in drugi uporniki, kaže danes objavljeno poročilo misije ZN v Afganistanu (Unama) za prvo letošnje četrtletje. Povzročile so smrt 305 civilistov, uporniki pa 227, poročajo tuje tiskovne agencije.