Ministrstvo za javno upravo posodobilo spletno orodje Stop birokraciji

Ljubljana, 23. aprila - Na ministrstvu za javno upravo so s pomočjo uporabnikov posodobili spletno orodje Stop birokraciji. S pomočjo oddanih pobud in realiziranih ukrepov preko Stop birokraciji so skupaj z uporabniki na letni ravni prihraniti že več kot 365 milijonov evrov, so danes ob začetku delovanja prenovljenega orodja sporočili z ministrstva za javno upravo.