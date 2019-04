Ljubljanska borza zaključila rahlo v zelenem

Ljubljana, 23. aprila - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes pridobil 0,13 odstotka in trgovanje zaključil pri 880,46 točke. Največ zanimanja je bilo za delnice NLB, ki pa so se pocenile za 0,97 odstotka. Po prometu so izstopale še delnice Krke, ki so trgovanje končale pri izhodiščni vrednosti.