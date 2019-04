Inšpektorat za notranje zadeve lani največkrat nadziral zasebno varovanje, orožje in pirotehniko

Ljubljana, 24. aprila - Inšpektorji za notranje zadeve so v letu 2018 največ nadzorov opravili na področju zasebnega varovanja, in sicer 482. Kot so zapisali na notranjem ministrstvu, imajo zasebno varovanje in varnostne službe čedalje pomembnejšo vlogo pri zagotavljanju varnosti, tudi nacionalne. Pozornost so inšpektorji namenili tudi nadzoru nad orožjem in pirotehniko.