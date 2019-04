Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu se tokrat osredotoča na izboljšave v prihodnosti

Ljubljana, 23. aprila - Pred svetovnim dnevom varnosti in zdravja pri delu, 28. aprilom, v Zbornici varnosti in zdravja pri delu opozarjajo, da sta varnost in zdravje najpomembnejši vrednosti za posameznika, delodajalca in družbo. V Sloveniji je bilo lani več kot 9600 delovnih nezgod. Letošnja kampanja bo potekala pod geslom Varnost in zdravje pri delu - prihodnost dela.