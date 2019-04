Ukrajinec po pomurski avtocesti s tovornjakom vozil močno vinjen

Murska Sobota, 23. aprila - Policisti so minuli petek na avtocesti iz Murske Sobote proti Mariboru ustavili voznika tovornega vozila. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 1,26 miligrama na liter izdihanega zraka, zato so policisti zoper 39-letnega državljana Ukrajine odredili pridržanje in podali obdolžilni predlog, so sporočili iz Policijske uprave Murska Sobota.