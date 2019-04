Na GZS volijo skupščino in iščejo predsednika

Ljubljana, 23. aprila - Maja poteče mandat skupščini Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) in drugim voljenim organom, tudi predsedniku Boštjanu Gorjupu, zato so v zbornici od danes pa do 30. aprila člani volijo svoje upravne odbore in predstavnike v skupščino. Ob tem pa na GZS do 14. maja zbirajo tudi kandidature za predsednika zbornice.