Vstopnice za Plitviška jezera samo na spletu

Zagreb/Plitvice, 23. aprila - Priljubljeni hrvaški narodni park Plitviška jezera prodaja vstopnice samo še na spletu, kupiti pa jih je treba najmanj dva dni pred načrtovanim obiskom, so sporočili iz parka. Kot so pojasnili, se želijo s tem izogniti gneči. Dnevno število obiskovalcev v parku so omejili na med 8500 in 10.000.