Geološki zavod Slovenije podelil priznanja za dosežke s področja geologije

Ljubljana, 23. aprila - Na slavnostni prireditvi Geološkega zavoda Slovenije so danes podelili najvišja slovenska priznanja za dosežke s področja geoloških raziskav - priznanji častni član in častno listino ter plaketo in medaljo Marka Vincenca Lipolda. Letošnji prejemniki priznanj so Ljubo Žlebnik, Uprava RS za zaščito in reševanje, Miloš Miler in Ladislav Placer.