Na Šrilanki ob žalovanju za žrtvami napadov izredne razmere

Kolombo, 23. aprila - Na Šrilanki po terorističnih napadih na velikonočno nedeljo, ki so po najnovejših podatkih zahtevali 310 življenj, od danes veljajo izredne razmere. Žrtev se spominjajo z dnevom žalovanja, ki so ga začeli s triminutnim molkom. Medtem se kopičijo vprašanja, zakaj oblasti, ki so bile opozorjene na možnost napadov, niso pravočasno ukrepale.