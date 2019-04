Crvena zvezda zmagala v ligi Aba

Beograd, 22. aprila - Košarkarji beograjske Crvene zveze so letošnji zmagovalci regionalne lige Aba, potem ko so na današnji odločilni peti tekmi premagali Budućnost iz Podgorice s 97:54 (18:13, 47:21, 74:37) in v zmagah slavili s 3:2. Srbska ekipa je v zadnjih petih letih že četrtič osvojila to tekmovanje in si izborila nastop v evroligi v sezoni 2019/20.