Na primorski avtocesti zastoj zaradi trka štirih osebnih vozil

Vrhnika, 22. aprila - Na primorski avtocesti so med priključkoma Logatec in Vrhnika pri Štampetovem mostu proti Ljubljani okoli 16. ure trčila štiri osebna vozila. Po podatkih centra za obveščanje so eno osebo prepeljali v bolnišnico. Nastal je zastoj, tako da se potovalni čas podaljša za približno 20 minut, navaja prometno-informacijski center za državne ceste.