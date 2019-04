FBI v Novi Mehiki aretiral vodjo nezakonite oborožene skupine proti priseljencem

Santa Fe, 22. aprila - Ameriška zvezna policija FBI je v soboto v Novi Mehiki aretirala 69-letnega Larryja Hopkinsa, ki vodi nezakonito oboroženo skupino za pregon migrantov in priseljencev v ZDA. Hopkins in njegovi fantje z orožjem ustavljajo in preganjajo priseljence, ki vstopajo v ZDA na ozemlju Nove Mehike zunaj mejnih prehodov.