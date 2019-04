Morski psi po dveh podaljških slavili v Las Vegasu

Las Vegas, 22. aprila - Hokejisti San Jose Sharks so v severnoameriški ligi NHL v Las Vegasu po dveh podaljških ugnali Golden Knights z 2:1 in izid v prvem krogu končnice na zahodnem delu izenačili na 3:3. Prav tak je skupni izid tudi v dvoboju na vzhodnem delu med ekipama Boston Bruins in Toronto Maple Leafs, kjer so prvi v Kanadi zmagali s 4:2 in se izognili izpadu.