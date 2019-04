Spodbuden začetek v Budimpešti

Budimpešta, 21. aprila - Prvi dan svetovnega prvenstva v namiznem tenisu za posameznike in dvojice je bil v Budimpešti spodbuden za slovensko izbrano vrsto. Od peterice, ki igra v kvalifikacijah, imajo vsi še možnosti za napredovanje v izločilne boje, na glavni turnir pa so že uvrščeni Darko Jorgič, Bojan Tokič in Alex Galič.