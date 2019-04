Šrilanka na velikonočno nedeljo prizorišče več terorističnih napadov z najmanj 207 smrtnimi žrtvami

pripravila Sara Erjavec Tekavec

Kolombo, 21. aprila - Šrilanko je na današnjo velikonočno nedeljo pretresla serija eksplozij v cerkvah in hotelih, ki so zahtevale najmanj 207 smrtnih žrtev, več kot 450 ljudi je ranjenih. Oblasti eksplozije obravnavajo kot teroristični napad, več ljudi so že aretirali, ni pa še jasno, ali so vse napade izvedli samomorilski napadalci.