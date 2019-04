Šrilanške oblasti serijo eksplozij obravnavajo kot teroristični napad

Kolombo, 21. aprila - Namestnik šrilanškega obrambnega ministra Ruwan Wijewardene je danes izjavil, da je bila serija eksplozij v cerkvah in hotelih, ki so po zadnjih podatkih zahtevale več kot 200 življenj, teroristični napad. Kot je dejal na novinarski konferenci, bodo v državi v prihodnje onemogočili delovanje vseh skrajnih skupin ne glede na to, kdo stoji za napadi.