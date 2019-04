Svet obsoja napade na Šrilanki

Kolombo, 21. aprila - Iz sveta se vrstijo odzivi in obsodbe serije eksplozij v cerkvah in hotelih na Šrilanki, v katerih je umrlo več kot 150 ljudi. Indijski premier Narendra Modi je Šrilanki zagotovil podporo svoje države, britanska premierka Theresa May pa je napade označila za odvratne, poročajo tuje tiskovne agencije.