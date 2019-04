Na domu odstavljenega sudanskega predsednika našli veliko količino gotovine

Kartum, 20. aprila - Na domu odstavljenega sudanskega predsednika Omarja al Baširja so našli veliko količino gotovine. Varnostne sile so med preiskavo njegovega doma našle evre, dolarje in sudanske funte. Sudansko tožilstvo je sporočilo, da nekdanjega predsednika zdaj preiskujejo zaradi pranja denarja.