Pogrešana 18-letna Rebeka Klinc.

Maribor, 20. aprila - Neznano kam je odšla 18-letna Rebeka Klinc iz Slovenske Bistrice, so sporočili iz Policijske uprave Maribor. Pogrešana, ki so jo nazadnje videli 12. aprila v Višnji Gori, je visoka 165 centimetrov, ima daljše svetle lase, modre oči in pege na obrazu, je rahlo močnejše postave, oblačila pogrešane pa niso znana.