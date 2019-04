London, 20. aprila - Pevka Adele se je ločila od svojega moža, poslovneža in filantropa Simona Koneckega, so v petek sporočili njeni predstavniki za javnost. Še naprej bosta predano skrbela za svojega sina. Želita pa, kot vedno, ohraniti zasebnost in razveze ne bosta več komentirala, poroča nemška tiskovna agencija dpa.