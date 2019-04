Od strelskega pohoda na šoli Columbine minilo 20 let

Denver, 20. aprila - V ameriškem mestu Littleton so se v petek na molitvi zbrali preživeli strelskega pohoda na srednji šoli Columbine in se spomnili žrtev. Številni med njimi so opozorili, da oblasti tudi 20 let po napadu še vedno niso sprejele primernih ukrepov, ki bi preprečili podobne napade, poroča francoska tiskovna agencija AFP.