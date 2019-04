Toronto povedel v zmagah, Boston zmago oddaljen od napredovanja

Los Angeles, 20. aprila - V severnoameriški košarkarski ligi NBA je na vzhodu moštvo Toronto Raptors prišlo do gostujoče zmage z 98:93 nad Orlando Magic in tako v seriji na štiri zmage povedlo z 2:1. Izkazal se je Pascal Siakam s 30 točkami in 11 skoki. Boston Celtics pa je Indiano Pacers tokrat ugnal s 104:96 in je le še zmago oddaljen od napredovanja.