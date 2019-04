Rogatec, 19. aprila - Igralci Dobovca Pivovarne Kozel in Maribora FutureNeta so začeli finalno serijo 1. slovenske futsal lige. Na prvi tekmi so slavili Dobovčani s 4:2 (3:2). Druga tekma bo na sporedu v sredo, prav tako bodo gostitelji današnji zmagovalci.