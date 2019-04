Pobuda Gledališki tolmač slovenska gledališča približuje gluhim

Kranj, 20. aprila - Gluhi in naglušni se pogosto srečujejo z oteženim dostopom do kulturnih vsebin. Pobuda Gledališki tolmač odgovarja na to vrzel in v slovenski prostor prinaša serijo gledaliških predstav s tolmačem za gluhe. Primer takšne predstave je drevišnja Zabava za Borisa v Prešernovem gledališču Kranj.