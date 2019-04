Prek slovenskih mednarodnih letališč lani potovalo 1,8 milijona potnikov

Ljubljana, 19. aprila - Prek ljubljanskega, mariborskega in portoroškega letališča je po podatkih državnega statističnega urada lani potovalo 1,8 milijona potnikov, kar je osem odstotkov več kot leta 2017. Na letala so na omenjenih letališčih naložili ali razložili 12.363 ton blaga, kar je šest odstotkov več kot leto prej, so zapisali v sporočilu za javnost.