Odbojkarji na mivki v Göteborgu brez glavnega dela

Göteborg, 19. aprila - Slovenski odbojkarji na mivki so nastopili na turnirju svetovne serije v Göteborgu na Švedskem, a se niso prebili skozi kvalifikacije. Nini Zdešar in Katarini Bulc ter Tajdi in Nini Lovšin se je uspelo uvrstiti v drugi krog, Danijel Pokeršnik in Gašper Plahutnik sta izgubila že uvodno srečanje, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.