Posvet državnega sveta o prekarnosti za ukrepe na sistemski ravni

Ljubljana, 19. aprila - V svetu je zaradi deregulacije in liberalizacije trga dela prišlo do netipičnih oblik dela, ki povečujejo tveganje za prekarnost. Ker si vsak za svoje delo zasluži dostojno plačilo in pravico do socialnega varstva, je treba te oblike dela opredeliti in zanje najti ukrepe na sistemski ravni, so se strinjali udeleženci posveta v državnem svetu.