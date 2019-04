Z vodstvom kranjske porodnišnice novi zapleti

Kranj, 18. aprila - Direktorica Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj Polona Podnar je na prošnjo predstavnikov sveta zavoda in ministrstva svoj marca napovedan odstop za krajše obdobje preklicala. Zaradi nemogočih razmer, ki so ob tem nastale v zavodu, pa z današnjim dnem nepreklicno odstopa. Svet zavoda naj bi novega direktorja izbral na torkovi seji.