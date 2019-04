Petrolovim delničarjem najvišja dividenda doslej

Ljubljana, 18. aprila - Delničarji Petrola so danes na skupščini potrdili predlog uprave in nadzornikov, da se od 49,8 milijona evrov lanskega bilančnega dobička za dividende nameni 37,6 milijona evrov ali 18 evrov bruto na delnico. To je dva evra več kot lani in največ doslej. "Za nami je najboljše leto v zgodovini," je dejal prvi mož družbe Tomaž Berločnik.