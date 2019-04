Vlada predlaga zamik novega množičnega vrednotenja nepremičnin

Ljubljana, 18. aprila - Vlada je na današnji seji potrdila predloga novel zakonov o množičnem vrednotenju nepremičnin in o evidentiranju nepremičnin, so iz vladnega urada za komuniciranje sporočili prek Twitterja. Z njima se rok za izvedbo množičnega vrednotenja z letošnjega poletja zamika na konec marca prihodnje leto.