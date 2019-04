Mreža 0,0 podprla zakonske spremembe v smeri družbe brez alkohola med vožnjo

Ljubljana, 18. aprila - Zavod Vozim, Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj in Inštitut za civilizacijo in kulturo, ki so se združili v Mrežo 0,0 - združenje organizacij za drugačen odnos do alkohola, so na današnji novinarski konferenci podprli predlog zakonskih sprememb v smeri družbe brez alkohola med vožnjo.