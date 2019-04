V Sevnici urejanje širšega območja med avtobusno in železniško postajo

Sevnica, 22. aprila - V Sevnici bodo predvidoma v torek začeli urejanje tamkajšnjega širšega krajevnega območja med avtobusno in železniško postajo. Gradbena in druga dela, ki jih nameravajo končati do konca avgusta, bodo po oceni tamkajšnje občine, ki bo zagotovila dobro polovico tega denarja, stala skoraj 480.000 evrov. Razliko bodo pokrili z državnim vložkom.