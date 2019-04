Hofer do konca leta brez plastičnega pribora in kozarcev za enkratno uporabo

Ljubljana, 22. aprila - Trgovska veriga Hofer bo do konca leta s svojih polic umaknila vatirane palčke s plastičnim delom, plastični pribor in nekatere druge plastične izdelke za enkratno uporabo. Ukinjeni izdelki bodo kupcem na voljo v okolju prijaznejših izbirah, so sporočili iz podjetja. Junija bodo iz prodaje umaknili tudi klasične plastične nosilne vrečke.