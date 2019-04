V MAO razstava prenovljenih zgradb v Sloveniji

Ljubljana, 18. aprila - V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) bodo današnji mednarodni dan spomenikov in spomeniških območij obeležili z odprtjem razstave z naslovom Prenavljamo!!!. Na njej so predstavljene prenovljene zgradbe v Sloveniji, ki so nepogrešljiv del zgodovine mest in naselij ter nosilec lokalne ali celo nacionalne identitete, so zapisali v MAO.