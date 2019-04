V Novem mestu zvočna instalacija Plast_ika Saše Spačal

Novo mesto, 18. aprila - V galeriji Simulaker v Novem mestu bodo drevi ob 19. uri odprli zvočno instalacijo Plast_ika intermedijske umetnice, grafične oblikovalke in raziskovalke živih sistemov Saše Spačal. Ta se tudi kot bioumetnica loteva perečega vpliva človeškega napredka in ekologije. Njena novomeška postavitev bo na ogled do 11. maja.