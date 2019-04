Kinšasa, 17. aprila - Po ponedeljkovi nesreči trajekta na jezeru Kivu na vzhodu DR Kongo pogrešajo okoli 150 ljudi, za katere se oblasti bojijo, da so umrli. Doslej so rešili 40 od 200 potnikov, potrjene pa so tri smrtne žrtve, so sporočile oblasti DR Konga.