V SEM razstava o šamanizmu in verovanju v tridelni svet

Ljubljana, 17. aprila - V Slovenskem etnografskem muzeju (SEM) bodo drevi odprli gostujočo razstavo Šamanizem ljudstev Sibirije. Postavitev, ki so jo v SEM pripravili z Ruskim etnografskim muzejem, predstavlja šamanizem staroselskih ljudstev, ki živijo na ozemlju Sibirije in Daljnega vzhoda. Na ogled so predmeti, ki osvetljujejo prvine verovanja v tridelni svet.